Magazine Andrea Beltrão conta experiências sobrenaturais que teve ao interpretar Hebe A atriz fala sobre uma medalha de Nossa Senhora que encontrou em roupa da apresentadora e acredita que recebeu "recado"

Já era o final de um longo dia de prova de roupas para o filme "Hebe - A Estrela do Brasil". A atriz Andrea Beltrão, 56, que interpreta a apresentadora na cinebiografia, conta que estava se "divertindo horrores", embora um pouco cansada por ter experimentado mais de cem figurinos. Ao vestir as últimas peças, o que incluía uma capa prateada, uma surpresa: no bolso, ela e...