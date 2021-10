Magazine Andréia Horta fala sobre sua personagem na novela ‘Um Lugar ao Sol’ “Lara é uma personagem muito bonita, leve, luminosa", diz atriz que fará par romântico com Cauã Reymond

No instante em que Christian (Cauã Reymond) conhece Lara (Andréia Horta), logo no primeiro capítulo de Um Lugar ao Sol, a próxima novela das nove da TV Globo, o encanto é imediato. Formada em Gastronomia e muito determinada, a jovem é neta de Noca (Marieta Severo), com quem tem uma relação de muita cumplicidade. A luz que Lara irradia conquista Christian e ele logo se dá co...