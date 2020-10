Magazine Andréia Horta, Débora Falabella, Mariana Ximenes e Bianca Comparato estreiam espetáculo on-line Cara Palavra é, na verdade, um sarau poético e performático com foco na poesia feminina contemporânea

Desde março, quando a pandemia eclodiu no País, que as atrizes Andréia Horta, Débora Falabella, Mariana Ximenes e Bianca Comparato têm construído Cara Palavra, espetáculo que estreia nesta sábado no formato on-line, no site teatroportoseguro.com.br. Desde então, as artistas nunca se encontraram pessoalmente. “Não pudemos nos dar um abraço. Isso é muito louco”...