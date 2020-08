Magazine Andréa Beltrão ganha joias do acervo da apresentadora Hebe Camargo Durante série, atriz usa brincos, colares e anéis originais do acervo pessoal da artista

Andréa Beltrão recebeu joias da família da apresentadora Hebe Camargo. A atriz interpreta a apresentadora do SBT na série Hebe, que está disponível desde dezembro do ano passado na plataforma de streaming GloboPlay. A apresentadora sempre exibia a exuberância das joias que possuía durante o programa que comandava na emissora de Silvio Santos e fora dela. “Ganhei todas as jo...