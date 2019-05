Magazine André Mols faz projeto intimista com Beatles Líder da banda TNY se une em projeto com música Front Jr. para homenagear obra do quarteto de Liverpool

O cantor André Mols se une ao músico Front Júnior no projeto intimista Beatles in Blues que será apresentado nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Com classificação indicativa de 10 anos, a apresentação tem valores de ingresso que variam entre R$ 8,50 e R$ 23. Autodidata e com atuação marcante na cena musical goiana há 30 anos, André se intere...