Magazine André Barros ensina um salpicão de frango com jamon serrano, castanhas e limão siciliano nesta terça Chef goiano é um dos selecionados do reality Mestre do Sabor, da Rede Globo

O chef André Barros, goiano de Rio Verde, que foi selecionado para o reality Mestre do Sabor, da Rede Globo, e está levando a cozinha goiana para a disputa. Antes de participar de mais uma etapa do programa comandado pelo chef francês Claude Troisgros e seu fiel escudeiro, Batista, na quinta-feira (28), o chef participa de uma live no webestúdio do O P...