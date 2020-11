Magazine Ana Paula Maia, autora da série Desalma, do Globoplay, diz que dubiedade do texto foi proposital “A série aborda essas nuances dessas possíveis relações, costurado por um elemento sobrenatural que vai tomando forma e de uma maneira crescente”

A narrativa da série Desalma, do Globoplay, mistura elementos sobrenaturais com dramas reais, deixando o público por vezes com a pulga atrás da orelha: aquele fato ocorreu mesmo ou faz parte da imaginação (ou dos delírios) dos personagens? A autora Ana Paula Maia, cuja estreia na ficção televisiva é justamente na série, diz que a intenção era justamente essa....