Ana Maria Braga volta ao 'Mais Você' e fala sobre luta contra o câncer Após passar algumas semanas longe das telinhas em período de férias, a apresentadora iniciou o programa agradecendo aos fãs, amigos e familiares que a acompanham na luta contra um câncer de pulmão

Ao som de I Feel Good (Eu me Sinto Bem) de James Brown, Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você nesta segunda-feira, 2, na TV Globo. Após passar algumas semanas longe das telinhas em período de férias, a apresentadora iniciou o programa agradecendo aos fãs, amigos e familiares que a acompanham na luta contra um câncer de pulmão. No fim de janeiro, ela...