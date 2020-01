Magazine Ana Maria Braga revela que foi diagnosticada com câncer de pulmão novamente Apresentadora já teve dois tumores no órgão; agora, a doença é mais agressiva e ela já passou pela primeira sessão do tratamento

Ana Maria Braga revelou nesta segunda-feira, 27, que foi diagnosticada novamente com câncer de pulmão. A apresentadora, que já teve dois tumores no mesmo órgão, deu a notícia ao vivo antes de encerrar o Mais Você, dirigindo-se aos telespectadores. "É uma notícia importante, que se faz parte da minha vida e é importante para mim, quero dividir com aquelas pessoas que me...