Magazine Ana Maria Braga relembra vídeo de Evaristo Costa como repórter do 'Mais Você'; assista 'Muita gente não sabe', comentou apresentadora sobre passagem do então repórter pelo seu programa entre 1999 e 2001

A apresentadora Ana Maria Braga relembrou momentos de Evaristo Costa, atualmente contratado da CNN Brasil, como repórter do Mais Você, na Globo, no início de sua carreira, há quase duas décadas. Os registros foram publicados em seu Instagram nesta quinta-feira, 4."Muita gente não sabe, mas ele foi repórter do Mais Você de 1999 a...