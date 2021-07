Magazine Ana Maria Braga recebe diagnóstico positivo para a Covid-19 A informação foi dada por Fabricio Battaglini, que substitui a apresentadora no comando do Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, recebeu nesta segunda (5) diagnóstico positivo para o novo coronavírus. A informação foi dada por Fabricio Battaglini, que substitui a apresentadora no comando do Mais Você. "Ela está bem", afirmou ele no início da atração. Battagllini disse que Ana Maria foi diagnosticada na manhã desta segunda (5) ao fazer exame de rotina, exigid...