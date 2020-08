Magazine Ana Maria Braga está com pneumonia e é afastada do Encontro Apresentadora não fez entrada ao vivo nesta segunda-feira (31), mas teve quadro gravado exibido

Ana Maria Braga, 71, foi diagnosticada com pneumonia no último sábado (29) e está em recuperação em sua casa em São Paulo. A informação foi dada pela apresentadora Fátima Bernardes no programa Encontro desta segunda (31). "Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui, ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma...