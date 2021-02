Magazine Ana Maria Braga diz estar com 'frio na barriga' para estreia de Mais Você em novo cenário "Estou muito feliz e com a sensação de que estou estreando um novo programa, com aquele frio na barriga e com muita expectativa", diz a apresentadora

Após mais de dez anos apresentando o Mais Você da casa de vidro, nos Estúdios Globo, no Rio, Ana Maria Braga, 71, volta aos Estúdios da Berrine, em São Paulo, nesta segunda (22). Foi no local que a atração estreou em 1999. "Estou muito feliz e com a sensação de que estou estreando um novo programa, com aquele frio na barriga e com muita expectativa", diz a apresentadora. Criado pela c...