Magazine Ana Maria Braga dá conselho para lidar com falsidade "Se alguém falar mal de você pelas costas, solte um pum e vá embora", afirmou a apresentadora

Ana Maria Braga, 72, surpreendeu na manhã desta sexta (28), no fim do programa Mais Você, ao dar um conselho divertido sobre como agir com pessoas falsas. "Presta atenção no pensamento dessa sexta. Se alguém falar mal de você pelas costas, solte um pum e vá embora", afirmou, aos risos, antes de se despedir do público. Nas redes sociais, internautas comentaram a brin...