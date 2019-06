Magazine Ana Furtado encerra ciclo de tratamento contra o câncer: 'Eu venci!' Ela recebeu alta médica em dezembro do ano passado, após realizar a última sessão de radioterapia

A apresentadora Ana Furtado passou pela última etapa do ciclo de tratamento contra o câncer de mama. Ela recebeu alta médica em dezembro do ano passado, após realizar a última sessão de radioterapia. Nesta segunda-feira, 10, ela publicou uma foto no Instagram em que aparece na cama de um hospital. "Hoje encerro o ciclo do meu tratamento....