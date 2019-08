Magazine Ana Escobar recebe público no Lumière Banana para bate-papo sobre tecnologia e primeira infância A médica, consultora do Bem Estar, da Globo, vem a Goiânia para falar sobre a interferência da tecnologia na primeira infância, quando muitos pais substituem brincadeiras tradicionais por telas

Estímulo da imaginação, da capacidade de concentração e do bom desenvolvimento emocional. Melhoria das habilidades cognitivas, do grau de autoconhecimento corporal e das sinapses nervosas – o que potencializa a aprendizagem. A lista de vantagens não acaba por aí e o agente responsável por tanto benefícios está onde muita nem imagina: no ato de brincar. Pelo meno...