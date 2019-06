Magazine Ana Cañas se apresenta em Goiânia em show com questões políticas, sexo e feminismo Todxs, o quinto álbum da paulista, será apresentado pela primeira vez em Goiânia, hoje, no Centro Cultural UFG, dentro do projeto Engroove, que abre a Semana de Arte e Cultura da universidade

Na arte da capa de Todxs, atual disco de trabalho da cantora Ana Cañas, uma cobra raivosa e pronta para dar o bote surge entre as pernas de uma mulher. Quinto trabalho de estúdio da paulista, o álbum será apresentado pela primeira vez em Goiânia neste domingo (2) no Centro Cultural UFG, dentro do projeto Engroove, que abre a Semana de Arte e Cultura da Universida...