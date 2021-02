Magazine "Ana é uma personagem que tem força de vida", lembra Fernanda Vasconcellos Atriz comenta importância da personagem em sua trajetória profissional e relembra o período em que a novela "A Vida da Gente" foi gravada, há dez anos

Ana, personagem interpretada por Fernanda Vasconcellos em A Vida da Gente pode ser definida como “uma menina de ouro”. É a melhor amiga de sua irmã, Manuela (Marjorie Estiano), e uma jovem disciplinada, com uma carreira promissora como tenista. Mas, modesta e simples, Ana não se deslumbra com a própria fama. Criada com esmero pela mãe controladora, Eva (Ana Beatriz No...