Magazine Amora Mautner traz assédio para TV pelo olhar das mulheres Diretora da série Assédio e da próxima novela das 21 horas, A Dona do Pedaço, Amora Mautner investe no protagonismo feminino em suas produções

Parte do primeiro time de diretores da TV Globo, Amora Mautner vive um momento especial da carreira: seu nome está ligado a várias produções importantes. Uma delas é a elogiada Cordel Encantado, de 2011, reprisada com sucesso no Vale a Pena Ver de Novo. “Foi a primeira novela em que a Globo me deu autonomia 100% artística, foi meu test-drive para virar diretora...