Magazine Amor sem rédeas Paixão dos goianos por cavalos remete à tradição e remonta à vida no campo

Fugas para descansar na fazenda com direito a volta a cavalo, pamonhada, roda de viola, histórias de pescaria e aquela panelada de frango caipira com pequi. Esses são só alguns exemplos do gostinho do campo tão característico e presente no imaginário da cultura goiana. Mesmo a capital do Estado - que conta com mais de 1,5 milhão de habitantes, agitada vida urbana ...