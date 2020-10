Magazine Amor e pânico

Um dos maiores talentos do humor brasileiro, Luís Miranda conta ter uma relação de muito afeto com Goiás. A amizade com a atriz goiana Ingrid Guimarães sempre rende boas histórias. Além do amor, há certo pânico ao lembrar de suas passagens por aqui. “Tive duas vezes no festival de teatro em Porangatu, que é maravilhoso. Mas viajamos em um monomotor que balançava muito. M...