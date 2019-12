Magazine Amor de Mãe: Vitória é atropelada após fuga de Tiago Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (9) de "Amor de Mãe"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (9) de "Amor de Mãe" Lurdes despista Ryan, que não percebe que a mãe escondeu um celular no bolo para Sandro. Danilo pede que Thelma o autorize a confrontar Vicente sobre a sabotagem ao restaurante. Miriam permite que Betina fale com o suposto assassino de Genilson. Amanda garante a Danilo que foi Vicente quem s...