Rita conta a Lurdes sobre Eudésio, e Thelma se desespera. Sandro e Betina fazem sucesso no evento da PWA. Davi se surpreende quando Álvaro convoca Benjamim para participar do evento. Álvaro manda Belizário seguir Verena. Érica parabeniza Sandro por seu apoio a Farula. Lurdes acompanha Lídia em sua primeira reunião do Alcoólicos Anônimos. Álvaro interrompe o show de Verena, que enfrenta o marido. Verena pede abrigo a Lurdes enquanto decide o que fazer sobre seu casamento. Lurdes sugere que Verena procure Vitória. Thelma segue Rita.