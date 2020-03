Magazine Amor de Mãe: Thelma passa mal com sua descoberta sobre Danilo e pede ajuda a Jane Confira o resumo da novela das nove desta segunda-feira (16)

Thelma passa mal com sua descoberta sobre Danilo e pede ajuda a Jane. Álvaro e Lucas descobrem o paradeiro de Benjamim. Thelma conta a história de Danilo para Jane e afirma que Lurdes não pode saber que o menino é Domênico. Raul se preocupa com as ameaças de morte sofridas por Davi. Camila ajuda Felipe a se entrosar com os alunos. Danilo conhece Ludmila. Miranda e Vitória f...