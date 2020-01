Magazine Amor de Mãe: Thelma é confrontada sobre segredo Confira o resumo da novela das nove desta sexta-feira (31)

Raul se desespera e socorre Vinícius. Álvaro descobre que Vinícius foi atingido. Lídia sofre com o estado de Vinícius. Lucas conta para Álvaro que Vitória sabia que Vinícius fazia parte do grupo de ativistas, e que a advogada informou Raul. Amanda e Guará falam com Davi sobre a situação de Guaporim. Vinícius pede que Raul se afaste de Álvaro e da PWA. Ryan contrata O...