Magazine Amor de Mãe: Sandro diz a Raul que ajudou no roubo da casa de Lídia Confira o resumo da sua novela das nove desta quarta-feira (12)

Magno pede que Lurdes espere para conhecer Elias. Belizário diz a Álvaro que resolveu sua situação com Estela. Belizário presenteia Penha com uma joia dada por Álvaro a Estela. Lídia percebe que seu quadro sumiu. Daisy e Farula comentam com Marconi sobre o roubo do quadro. Tales vê o estado da casa de Estela e chama a polícia. Miriam inicia uma investigação sobre o o...