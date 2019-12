Magazine Amor de Mãe: Marina faz barraco com fã que invade palco e beija Ryan Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (26) de "Amor do Mãe"

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (26) de "Amor do Mãe" Camila exige que Lurdes conte a verdade sobre a venda da casa para seus irmãos. Raul se preocupa com o vazamento de informações sobre a PWA, e Álvaro tenta animar o sócio. Leila pede que Magno fale com Érica para lhe ajudar com seu visual. A comida de Danilo faz sucesso, e Nuno promov...