Magazine Amor de Mãe: Lurdes vai ao encontro de Doutor Gilberto Veja o resumo da novela das nove para esta segunda-feira (13)

Vitória se espanta com as declarações de Álvaro. Sandro garante a Vinícius que não ajudará mais Marconi. Wesley e Miriam ficam juntos, e o policial pensa em se separar de Penha. Betina volta para seu apartamento. Camila sofre com a gravidez indesejada, e Danilo apoia a amada. Thelma fica exultante com seu futuro neto, e Jane percebe. Vinícius se recusa a participar d...