Magazine Amor de Mãe: Lurdes fica arrasada ao ver que Sandro continua no crime: 'Não é possível' Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (17) de "Amor de Mãe"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (17) de "Amor de Mãe" Danilo diz a Camila que reconheceu Sandro como o motorista dos assaltantes, e a menina desconfia. Thelma desabafa com Durval sobre sua frustração com Lurdes. Raul conta para Érica sobre sua relação com Vitória. Tiago pede que Vitória passe o dia com ele. Belizário alerta Vicente para n...