Magazine Amor de Mãe: Lurdes descobre enfermeiro que tem anotações sobre as crianças de Kátia Confira o resumo da novela das nove desta quarta-feira (18)

Rita conta a Lurdes sobre Eudésio, e Thelma se desespera. Raul se incomoda com o desejo de Vitória de ajudar Farula. Lurdes incentiva Magno a retomar seu trabalho na oficina. Rita pede perdão a Camila. Thelma segue Rita, que afirma que ajudará Lurdes a encontrar Domênico. Valdir aceita fechar negócio com Magno na oficina mecânica. Sandro pede ajuda a Ryan para falar c...