Magazine Amor de Mãe: Lurdes conforta Danilo após revelação Confira o resumo da novela das nove desta terça-feira (3)

Álvaro consegue avisar a Penha sobre o plano de Davi. Danilo diz a Thelma que deseja conhecer sua mãe biológica. Thelma diz a Lurdes que sabe como encontrar a mãe de Danilo. Danilo se embriaga e desabafa com Nuno. Lurdes repreende o comportamento de Brenda com Magno. Raul e Vitória se ajudam no cuidado com a casa e os filhos. Ryan procura Marina, que é hostil com ele. R...