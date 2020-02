Magazine Amor de Mãe: Durval revela aneurisma de Thelma para Danilo Confira o resumo da novela das nove desta sexta-feira (14)

Lídia comenta com Miguel sobre a suposta morte de Estela. Álvaro questiona Lucas em relação aos direitos de Betina sobre sua herança, e Amanda os observa. Durval aconselha Matias a procurar Miranda. Amanda segue Belizário. Lurdes conta sua história a Elias, e afirma que o rapaz pode ser seu filho. Tales confessa a Lídia que esteve no apartamento de Estela na noite do c...