Magazine Amor de Mãe: Danilo descobre golpe de Thelma e fica furioso Confira o resumo da sua novela das nove dessa quarta-feira (15)

Vinícius e Amanda fogem com os ativistas. Davi afirma a Vitória, Raul e Álvaro que não teve envolvimento na ação do grupo radical. Wesley conta a Magno que decidiu se separar de Penha. Betina afirma a Magno que só voltará a ficar com ele quando Leila deixar sua casa. Vitória garante a Davi que Álvaro encontrará Amanda. Sandro confronta Vinícius sobre a ação de seu grupo. B...