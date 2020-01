Magazine Amor de Mãe: Camila é atingida por bala perdida em tiroteio na escola Confira o resumo da novela das nove para esta sexta-feira (10)

Thelma se surpreende ao encontrar Jane, e agradece a Durval. Thelma revela a Jane que tem um aneurisma. Raul exige que Vitória não vá mais à sua casa. Érica indica Lurdes para ser babá do filho de Verena e Álvaro. Jane e Thelma se reconciliam. Davi e Vitória ficam juntos. Magno pede que Betina não se envolva com as investigações de Vicente. Jane vê Lídia com Tales e r...