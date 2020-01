Magazine Amor de Mãe: Betina investiga vida de Verena e descobre que ela é casada com Álvaro Confira o resumo da sua novela das nove para está sexta-feira (24)

Luciano Huck ajuda Lurdes a despistar Januário. Thelma fecha seu restaurante. Januário vai à casa de Lurdes. Oliveira conta a Danilo sobre o fechamento do restaurante. Matias e Miranda não conseguem se entender. Vitória liberta Belizário e Veiga. Betina vê uma foto de Verena, e Nicete se preocupa com a filha. Lurdes confessa a Januário o ocorrido com Jandir, e Ryan o...