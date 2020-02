Magazine Amor de Mãe: Álvaro se revolta ao saber que é irmão de Betina Confira o resumo da sua novela das nove desta quinta-feira (13)

Sandro explica sua situação para Raul, que apoia o filho. Lurdes questiona Elias sobre seu passado, e Magno tenta conter a ansiedade da mãe. Raul e Vitória propõem que Sandro deixe o país, mas o rapaz se recusa. Érica comenta que Elias pode ter assistido à entrevista de Ryan e estar fingindo as coincidências com Domênico. Nicete comenta com Betina que tem vontade de c...