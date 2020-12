Magazine Amigo imaginário Filme Amizade Maldita, que chega nesta quarta aos cinemas, pertence à saga de terrores mais frouxos

Se o terror tornou-se, nos últimos anos, um gênero central novamente, isso se deu, em grande parte, por vivermos num mundo de terrores - naturais, sociais, étnicos, sanitários, militares, etc. Vale dizer que o terror metafísico, o medo do além estão superados. O mundo dos mortos-vivos, hoje bem forte, evoca atualmente muito mais os efeitos de certas drogas do que...