Magazine Americana escreve para pai que morreu e se surpreende ao receber resposta "Hoje eu tive meu sinal de que tudo está ok e eu posso deixá-lo descansar", declarou Chastity Patterson após o ocorrido

Chastity Patterson relatou em seu Facebook que nos últimos anos escreveu mensagens diariamente para contar como tinha sido seu dia ao seu pai que morreu. "Hoje eu tive meu sinal de que tudo está ok e eu posso deixá-lo descansar", escreveu Chastity em uma publicação com imagens que reproduzem uma conversa. A jovem, de 23 anos, moradora do Arkansas, EUA, relata que ...