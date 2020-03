“A gente vive hoje uma situação extremamente atípica, em que a toda a população está mobilizada por um mesmo assunto. O cuidado com a saúde mental é necessário para que consigamos passar por tudo isso sem ser tão impactado”, explica Cândido Renato, psicólogo e tesoureiro do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Para ele, um dos grandes problemas do momento em que estamos vivendo envolve o excesso de informações, especialmente as sensacionalistas e falsas. “É extremamente necessário se informar de maneira prudente. Em tempos de fake news, o sofrimento provocado se torna muito grande.”

O psicólogo recomenda algumas maneiras de cuidar da saúde mental durante o período de quarentena. “Tentar manter em casa uma boa alimentação, realizar atividades físicas e estabelecer uma rotina são coisas importantes. Mas não uma rotina semelhante à do trabalho: cada pessoa tem um ritmo e precisa se compreender para criar uma nova, no novo contexto”, explica.

Quanto ao acompanhamento psicológico, Cândido explica que a necessidade da migração do presencial para o on-line é decidida entre o profissional e o paciente. “O profissional é quem vai avaliar se é necessário migrar para os meios tecnológicos de comunicação ou se é possível aguardar o retorno para os atendimentos presenciais. Eu tenho pacientes que orientei o atendimento presencial somente no retorno das atividades normais. Outros, orientei que fizessem o atendimento on-line.”

O psicólogo reforça que, antes de iniciar os atendimentos de forma on-line, os profissionais devem realizar o cadastro no site do e-Psi, vinculado ao Conselho Federal de Psicologia e aos conselhos regionais. “Nessa situação emergencial, o CFP autorizou que os profissionais comecem a atender à distância pela internet mesmo sem avaliação e aprovação. Mas ainda é necessário que se faça o cadastro”, frisa.