Ameaçado por mudanças no novo Plano Diretor de Goiânia, Setor Sul é tema do "Magazine Sonoro"

Um bairro que nasceu junto com Goiânia do sonho de uma cidade jardim, com muitas áreas verdes e espaços de convivência social. O Setor Sul, ao longo dos anos, foi se transformando e agora está prestes a viver uma das mudanças mais radicais se aprovado o novo Plano Diretor de Goiânia, ainda em tramitação. É sobre a história e a luta dos moradores do bairro, além de sua...