Magazine Ambientalistas, cineastas e associações criticam Estado pela falta de participação no Fica On-line “O governo sequer consultou o município em como inserir Goiás na edição. Economicamente para a cidade, o festival é importantíssimo, além de dar visibilidade para um local tombado como Patrimônio da Humanidade”

Alavancar a cidade de Goiás ao título de Patrimônio da Humanidade e servir de janela para outros países foram alguns dos motes para a criação do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). Em 1999, parecia ideal promover um evento que discutisse audiovisual e meio ambiente no portentoso cenário oferecido pela antiga Vila Boa. Com o passar d...