Amazon oferece streaming gratuito de música e ação da Spotify despenca O Amazon Music é gratuito, mas conta com a exibição de anúncios

A Amazon.com anunciou nesta segunda-feira, 18, uma versão gratuita de seu serviço de transmissão de música pela internet, mas com exibição de anúncios, chamado de Amazon Music. A empresa tinha lançado uma versão gratuita do serviço de música para os usuários do dispositivo Echo em setembro. A rival no segmento Spotify Technologies também oferece o serviço ...