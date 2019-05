Magazine Popular nos anos 1970, tintura tie-dye ganha versão moderna, volta às passarelas Tendência é aplicada também em móveis e objetos de decoração

Quem acompanhou as últimas semanas de moda no Brasil e no mundo, notou que um ícone dos anos 1970 voltou às passarelas com força total: o tie-dye. Reinterpretada, a técnica que cria estampas coloridas e desbotadas ganhou versão moderna e elegante que, além de roupas, em especial camisetas, também ocupa espaço em móveis e objetos de decoração. Especialistas em...