Há um mês, a servidora pública Mariana Cristina de Oliveira Barros, de 31 anos, deu à luz ao primeiro filho, Raul. Um dos cuidados é com a amamentação. “Higienizo sempre as mãos antes de amamentar e mais uma série de medidas”, diz. Não há evidências de que o vírus possa ser transportado no leite materno. Segundo especialistas, os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais de transmissão do coronavírus ao recém-nascido.

“Os estudos recentes não identificaram a presença desse vírus no leite materno e, por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria não contraindica o aleitamento desde que essa mãe, que esteja infectada, tome todos os cuidados necessários. Ela precisa fazer o uso correto da máscara, cobrindo boca e nariz, lavar bem as mãos com água e sabão e higienizá-las com álcool em gel e evitar o contato com outras pessoas em casa”, alerta a pediatra Loretta Campos.

Quando o filho de Mariana nasceu, a pandemia não apresentava números tão graves e não haviam sido iniciadas as medidas de proteção. Ela recebeu visitas na maternidade, mas, pouco tempo depois que chegou em casa, teve de seguir a recomendação de isolamento e hoje os avós e amigos têm notícias do bebê apenas por vídeo. “Nossa família, naturalmente, entendeu a necessidade de todos ficarem em seus lares”, comenta.