Magazine Ama coxinha? Saiba onde comer o salgado em Goiânia O POPULAR sugere roteiro para apreciar a quitanda que é unanimidade entre goianos e integra o cardápio de bares, lanchonetes e confeitarias

Para bom comedor de coxinha, três palavras bastam: crocante, macia e suculenta. Apesar de parecer simples, os mais exigentes garantem que encontrar a iguaria com essas características não é fácil – nem mesmo numa cidade como Goiânia, onde há uma barraca de lanche em cada esquina. Pensando nisso, o POPULAR preparou uma lista com lugares conhecidos pelas coxinhas. Nos c...