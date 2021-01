Magazine Alunos experimentam mudanças nos hábitos escolares Com a volta às aulas presenciais, é preciso manter a atenção redobrada na saúde física e psicológica de crianças e adolescentes

Antes de chegar na escola, Samuel, de cinco anos, já estica os braços para que a mãe, a publicitária Yara Baylão, possa passar álcool em gel em suas mãos. O mesmo já acontece com a pequena Eloah, de apenas dois anos. As crianças retornaram às aulas presenciais na última semana e parte da rotina escolar vem sendo estabelecida no decorrer dos dias. “Todo cuidado ...