Magazine Alunos do Basileu França cruzam fronteiras goianas e vão para intercâmbios e turnês internacionais Os professores, que entraram em greve e se manifestaram na porta do Palácio Pedro Ludovico devido ao atraso do pagamento dos salários, afirmam que a escola tem retornado ao calendário das ações artísticas

Nem o furacão Dorian, que passou raspando pela Flórida (EUA) na última semana, impediu que os bailarinos goianos Ben-Hur Melo e Rihanna Aisha se apresentassem no Walt Disney World Resort, em Orlando. A dupla de professor e aluna do Instituto de Artes Basileu França (Itego) deu um show no festival Magical Dance Tour, em mostras especiais e, no encerramento, conq...