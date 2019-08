Magazine Altura do selim

Uma das dúvidas recorrentes de quem anda de bicicleta é qual a altura ideal do selim. Para atletas profissionais, o cálculo é feito com auxílio de computadores em um processo detalhado chamado bike fit. Para quem busca o ciclismo como atividade recreativa, o ortopedista Leandro Knewitz tem a medida certa: “O ajuste do tamanho da bike é fundamental para evitar dores lomb...