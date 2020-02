Magazine Alternativa rock no carnaval, Grito Goiânia traz 19 bandas no Martim Cererê neste fim de semana Na festa, tem espaço também para a música eletrônica, com hits que variam entre ritmos brasileiros, latinos, black music, ragga, global bass e swinguera

Quem pensa que roqueiro fica em casa quando chega o carnaval, está errado. Eles têm um bloco para chamar de seu. Em vez do abadá, a camisa da banda favorita, no lugar de brilho e cores, apenas o preto, e, no caso do som, podem ser somente os riffs de guitarra, nada de batucada e coreografias. Há 14 anos, é assim para os foliões do festival Grito Goiânia, que será reali...