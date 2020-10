Magazine Alter do Chão, o “Caribe da Amazônia”, é destino do “Globo Repórter”

Uma pequena vila no oeste do Pará, no meio da Bacia Amazônica, que guarda o maior reservatório de água do mundo, capaz de matar a sede de toda a humanidade por mais de 200 anos. O Globo Repórter reexibe nesta sexta-feira, logo depois da novela A Força do Querer, sua visita a Alter do Chão, um pedaço do Brasil, onde rio e floresta se unem para desenhar um cenário sem igual....